Оплата по QR: возможность оплаты телефоном без карты

Несмотря на то, что на сегодняшний день оплата с помощью смартфона стала не такой распространенной, есть способы оплаты, которые позволяют не уходить от уже привычных современных способов. Один из таких — приём бесконтактной оплаты с помощью графического кода или QR, когда покупатели могут расплачиваться за покупки, даже если забыли карту или на их телефонах не работают бесконтактные платежи.

QR-код несёт в себе всю необходимую информацию о реквизитах и прочих деталях платежа. Как мы все знаем, он, к примеру, встречается на квитанциях за ЖКХ, но также его можно использовать в качестве оплаты на кассе магазина. К примеру, по информации Сбербанка, с их сервисом «SberPay оплата по QR»можно расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране и их число продолжает активно расти.Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC.

Для покупателя, являющего клиентом Сбера, это удобно. Пользователю не нужно устанавливать какие-либо дополнительные приложения на свой мобильный телефон, чтобы осуществлять оплату по QR, все это встроено в личный кабинет Сбербанк Онлайн. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой. Кроме того, оплата по SberPay QR доступна и в мобильных приложениях Тинькофф, Совкомбанк — Халва.

Что касается Поволжья, то по данным пресс-службы Сбербанка на начало июня сервисом «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно оплатить покупки более чем в 4800 точках. Популярность сервиса отмечают и у самих пользователей:в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с января по май 2022 года в 2 раза увеличилось количество операций через данный сервис по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, только за 5 месяцев этого года было совершено более 300 тыс. транзакций на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

Напомним, что в начале июня Сбер объединил свои платёжные сервисы под брендом SberPay. В семейство SberPay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».