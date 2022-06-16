Самарец лишился Toyota Avensis из-за полумиллионного долга за тепло

Теплоэнергетики и приставы провели совместный рейд в Промышленном районе

Житель Промышленного района Самары накопил крупный долг за тепло и остался без машины. Судебные приставы наведались к мужчине и конфисковали у него Toyota Avensis.

- Самарец более года не платил за отопление и горячую воду. Его долг превысил 480 тысяч рублей. Мужчина игнорировал многочисленные напоминания и предупреждения. Поэтому были приняты крайние меры, - сообщили в самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».

У должника есть пять дней, чтобы полностью оплатить счета. Если он не сделает этого в установленный срок, то авто могут пустить с молотка. Вырученные средства направят на погашение долга.

Теплоэнергетики призывают своих клиентов своевременно оплачивать счета и не копить долги, а если они уже есть – скорее рассчитаться. Рейды с судебными приставами будут продолжены. Они пройдут в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.