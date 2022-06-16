Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022

Самарская область и ПАО "НОВАТЭК" реализуют несколько совместных проектов / Фото: Андрей Савельев

В четверг, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали инвестиционное соглашение. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения «НОВАТЭК» направит в Самарскую область порядка 2 млрд. рублей. Средства будут инвестированы в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, который разместится на территории Особой экономической зоны «Тольятти».

- Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Надеюсь, что новый проект по производству сжиженного газа будет успешным. Уверен, что его реализация начнется в этом году, - поделился Дмитрий Азаров.

Отметим, что соглашение также предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов в Самарской области. В частности, главе региона и председателю правления компании удалось достигнуть договоренности о начале реализации проекта по строительству здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Компания «НОВАТЭК» согласилась предоставить 50% финансирование проекта.