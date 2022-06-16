Автобус № 22 направили в объезд участка ул. Мичурина в Самаре 16 июня 2022 года

Автобус временно курсирует по скорректированной схеме / Фото: vk.com/samaraavtogaz

Днем в четверг, 16 июня 2022 года, в Самаре изменили схему движения автобуса № 22 «Автостанция «Аврора» - Железнодорожный вокзал». Маршрут направили в объезд участка улицы Мичурина. Об этом в соцсетях сообщила компания «СамараАвтоГаз».

- На улице Мичурина от улицы Челюскинцев до улицы Осипенко ведутся ремонтные работы. Автобус № 22 временно курсирует по Масленникова, Мичурина, Луначарского, Московскому шоссе и вновь по Мичурина, - отмечает перевозчик.

По такому маршруту автобус будет ходить в оба направления. Когда он вернется к обычному режиму работы, пока не известно. Также нет информации о сроке окончания ремонта.