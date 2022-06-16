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Происшествия16 июня 2022 10:37

В Самарской области задержали наркоторговцев, перевозивших более 500 грамм запрещенных веществ

Среди злоумышленников оказался гражданин соседней республики
Алена ПРОВКИНА
Мужчины находятся под стражей

Мужчины находятся под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции задержали двух наркоторговцев. Мужчины перевозили более 500 грамм запрещенных веществ.

Правоохранители получили информацию о двух подозреваемых в отечественном автомобиле. Мужчины ехали из Красноярского района в сторону областного центра. Оперативники, автоинспекторы и бойцы спецподразделения «Гром» задержали автомобиль. У пассажира и водителя обнаружили свертки с веществом, а в сотовом телефоне нашли фотографии с локациями, где спрятаны 200 тайников-закладок, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Также в салоне автомобиле под чехлом заднего сидения нашли еще два свертка с наркотиками растительного происхождения. Оказалось, что мужчины перевозили более 500 грамм метилэфедрона, почти 150 грамм марихуаны и таблетки амфетамина. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под стражей.