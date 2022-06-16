В Самаре сторож базы убил плотника ударом ножа в грудь

Мужчина убил приятеля в помещении охраны Фото: СУ СК России

В Самаре на территории производственной базы в Куйбышевском районе произошло убийство. Утром в субботу, 11 июня 2022 года, там на посту охраны нашли труп 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- На теле погибшего было обнаружено колото-резаное ранение груди. По подозрению в его убийстве задержан 44-летний сторож базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Предполагаемый преступник признал вину в гибели мужчины - плотника. Он рассказал, что накануне они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент собутыльник стал оскорблять сторожа. Завязалась драка. Подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в грудь. Тот скончался на месте. После этого злоумышленник собрал вещи и ушел.

В отношении сторожа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На этой неделе суд избрал ему меру пресечения – отправил под арест. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях преступления.