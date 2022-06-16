Самарские добровольцы могут получить статус ветеранов боевых действий за помощь на Донбассе

Самарские добровольцы оказывают большую помощь на Донбассе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, медиков и других специалистов могут наградить статусом ветеранов боевых действий за помощь на территориях ЛДНР. Это несет за собой ряд льгот и мер социальной поддержки. «Единая Россия» уже внесла соответствующий законопроект к рассмотрению.

Самарцы тоже могут быть наделены подобным статусом. Ранее из областного центра в город Снежное в ДНР ушел гуманитарный груз со спецтехникой и бригадами специалистов, которые помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

- На Донбассе работают добровольцы из Самарской области: медики, педагоги, строители, дорожники, коммунальщики. Они ехали туда с одной целью - помочь людям как можно быстрее вернуться к мирной жизни, - говорит координатор волонтерского центра партии Антон Родионов.

По словам Антона, такая деятельность - это тоже непросто, она требует огромных затрат и времени. Многие ребята рискуют жизнями и поэтому они заслуживают присвоения нового статуса.