Самарец арендовал 12 автомобилей и продал их другим людям

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя. Мужчина стал фигурантом пяти уголовных дел, часть из которых - с несколькими эпизодами. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года безработный самарец арендовал у своего знакомого «HYUNDAI ELANTRA». Договор письменно не оформляли, все условия оговорили устно. Мужчина мог пользоваться машиной два месяца, а взамен должен был ежедневно платить владельцу 1 300 рублей. Вместе с транспортным средством хозяин авто отдал ему все необходимые документы.

Однако арендатор нашел машине другое применение - продал ее незнакомцу. При этом он составил договор купли-продажи, который подписал от имени владельца, а вырученные от продажи средства обратил в свою пользу.

В ходе следствия транспортное средство нашли и вернули хозяину. Однако выяснилось, что мужчина не первый раз промышляет подобным. Он уже применил аналогичные мошеннические действия в отношении 12 граждан.

- Общий ущерб, причиненный в результате преступных действий, превысил 10 млн. рублей. В настоящий момент 7 владельцам возвращены 9 автомобилей, тем самым возмещен ущерб на сумму свыше 6,6 млн. рублей, - информирует прокуратура.

Расследованием дела занималось УМВД по Самаре. В настоящий момент оно направлено в суд. По информации надзорного органа, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.