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Происшествия16 июня 2022 10:58

Самарец арендовал 12 автомобилей и продал их другим людям

Таким способом предприимчивый мужчина обогатился на 10 млн. рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя. Мужчина стал фигурантом пяти уголовных дел, часть из которых - с несколькими эпизодами. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года безработный самарец арендовал у своего знакомого «HYUNDAI ELANTRA». Договор письменно не оформляли, все условия оговорили устно. Мужчина мог пользоваться машиной два месяца, а взамен должен был ежедневно платить владельцу 1 300 рублей. Вместе с транспортным средством хозяин авто отдал ему все необходимые документы.

Однако арендатор нашел машине другое применение - продал ее незнакомцу. При этом он составил договор купли-продажи, который подписал от имени владельца, а вырученные от продажи средства обратил в свою пользу.

В ходе следствия транспортное средство нашли и вернули хозяину. Однако выяснилось, что мужчина не первый раз промышляет подобным. Он уже применил аналогичные мошеннические действия в отношении 12 граждан.

- Общий ущерб, причиненный в результате преступных действий, превысил 10 млн. рублей. В настоящий момент 7 владельцам возвращены 9 автомобилей, тем самым возмещен ущерб на сумму свыше 6,6 млн. рублей, - информирует прокуратура.

Расследованием дела занималось УМВД по Самаре. В настоящий момент оно направлено в суд. По информации надзорного органа, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.