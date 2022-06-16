Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2022 11:31

Вор в Самарской области, укравший телевизор из бани, окажется за решеткой

Зафиксировано 13 эпизодов хищения
Алена ПРОВКИНА
Вор окажется в тюрьме

Вор окажется в тюрьме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области вынесли приговор злоумышленнику. Правоохранители отмечают 13 эпизодов хищения имущества.

По полученным данным, 42-летний местный житель за два месяца успел наворовать на 130 тысяч рублей. Он заходил в заведения, как гость и придумывал разные легенды. Добычей обвиняемого были чужие кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки и даже телевизор. Мужчина прятал награбленное в карманы и сумки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанного признали виновным. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии.