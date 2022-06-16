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Происшествия16 июня 2022 11:47

Житель Самарской области отправится под суд за призыв к терроризму

Мужчина вел противоправную деятельность в интернете
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обвиняемый был задержан, а в его доме проведен обыск

Обвиняемый был задержан, а в его доме проведен обыск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в призывах к террористической деятельности. Информацию сообщили в УФСБ по Самарской области.

По данным регионального управления федеральной службы безопасности, обвиняемый публиковал в соцсети «Вконтакте» материалы с публичным призывом к терроризму. Мужчину задержали. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.

В данный момент уголовное дело в отношении задержанного отправлено в Центральный окружной военный суд Самары. Здесь его рассмотрят по существу.