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Общество16 июня 2022 12:00

В Самаре будет курсировать дополнительный рейс грузовой переправы до Рождествено 18 июня 2022 года

Об этом сообщили в речном предприятии
Алена ПРОВКИНА
Дополнительный рейс отправится вечером

Дополнительный рейс отправится вечером

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют запустить дополнительный рейс на грузовой паромной переправе. Он будет курсировать до Рождествено 18 июня 2022 года.

По сообщению самарского речного пассажирского предприятия, грузовая переправа будет осуществлена по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено. Отмечают, что отправление назначено в 20:00, в субботу. Вся подробная и актуальная информация о расписании указана на официальном сайте предприятия.

Напомним, что также с 17 июня 2022 года введут новую остановку на речном маршруте Самара – Винновка. Судна будут останавливаться на Среднем пляже.