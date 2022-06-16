В Самаре будет курсировать дополнительный рейс грузовой переправы до Рождествено 18 июня 2022 года

Дополнительный рейс отправится вечером Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют запустить дополнительный рейс на грузовой паромной переправе. Он будет курсировать до Рождествено 18 июня 2022 года.

По сообщению самарского речного пассажирского предприятия, грузовая переправа будет осуществлена по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено. Отмечают, что отправление назначено в 20:00, в субботу. Вся подробная и актуальная информация о расписании указана на официальном сайте предприятия.

Напомним, что также с 17 июня 2022 года введут новую остановку на речном маршруте Самара – Винновка. Судна будут останавливаться на Среднем пляже.