Медоборудование ульяновской клиники арестовали за долг перед самарцем в 1,7 млн рублей

Приставы заставили клинику вернуть долг жителю Самарской области

Судебные приставы помогли разрешить спор между жителем Самарской области и медицинским учреждением их Димитровграда. Клиника задолжала бизнесмену крупную сумму денег, пишет «КП-Ульяновск».

Насколько известно, предприниматель предоставил в аренду свое помещение. Однако учреждение в какой-то момент перестало перечислять ему плату. Оно накопило долг в 1,7 млн рублей.

Мирно решить вопрос не удалось. Бизнесмен обратился в суд. Тот встал на его сторону и обязал клинику выплатить мужчине положенную сумму. Руководитель учреждения не спешил исполнять данное решение, поэтому приставы арестовали все медоборудование. Только после этого он полностью погасил долг.