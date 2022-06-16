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Общество16 июня 2022 12:12

Медоборудование ульяновской клиники арестовали за долг перед самарцем в 1,7 млн рублей

Учреждение долгое время не платило за аренду помещения
Анастасия ФИЛАТОВА
Приставы заставили клинику вернуть долг жителю Самарской области

Приставы заставили клинику вернуть долг жителю Самарской области

Судебные приставы помогли разрешить спор между жителем Самарской области и медицинским учреждением их Димитровграда. Клиника задолжала бизнесмену крупную сумму денег, пишет «КП-Ульяновск».

Насколько известно, предприниматель предоставил в аренду свое помещение. Однако учреждение в какой-то момент перестало перечислять ему плату. Оно накопило долг в 1,7 млн рублей.

Мирно решить вопрос не удалось. Бизнесмен обратился в суд. Тот встал на его сторону и обязал клинику выплатить мужчине положенную сумму. Руководитель учреждения не спешил исполнять данное решение, поэтому приставы арестовали все медоборудование. Только после этого он полностью погасил долг.