Самарские специалисты вновь провели мониторинг цен на продукты

Самарцы смогут купить продукты по более выгодной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жителям областного центра предоставили данные самых низких цен на продукты.

По сообщению городской администрации на 15 июня 2022 года, крупу гречневую выгоднее всего купить в «Ленте» Железнодорожного района за 102,5 рубля/кг. Масло подсолнечное – 96,99 рублей/кг – в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок – 69,9 рублей/кг – в «Ашане» Советского района. Поваренная соль – 8,9 рублей/кг – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яйца куриные – 44,9 рублей/10 штук – в «Потоке» Октябрьского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине горожан. Вся актуальная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии.