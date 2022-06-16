Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 12:31

Самарские специалисты вновь провели мониторинг цен на продукты

Местным жителям рассказали, где выгоднее купить товары
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут купить продукты по более выгодной цене

Самарцы смогут купить продукты по более выгодной цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жителям областного центра предоставили данные самых низких цен на продукты.

По сообщению городской администрации на 15 июня 2022 года, крупу гречневую выгоднее всего купить в «Ленте» Железнодорожного района за 102,5 рубля/кг. Масло подсолнечное – 96,99 рублей/кг – в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок – 69,9 рублей/кг – в «Ашане» Советского района. Поваренная соль – 8,9 рублей/кг – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яйца куриные – 44,9 рублей/10 штук – в «Потоке» Октябрьского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине горожан. Вся актуальная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии.