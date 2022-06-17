До 25 июня можно успеть оплатить электрическую энергию по действующему сейчас тарифу

Изменение тарифов на электроэнергию
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» сообщает, что по Приказу№ 652 10.12.2021 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской областис 1 июля 2022 годадля населенияначинают действовать новые тарифы на электроэнергию.
Рекомендуем передать показания прибора учета, сверить расчеты и полностью оплатить потребленную электрическую энергию не позднее 25-го июня.
Для оплаты и передачи показаний дистанционно можно воспользоваться сервисом Личный кабинет на сайте samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play).
АО «СамГЭС» благодарит всех ответственных потребителей и выражает им признательность за своевременную оплату электрической энергии!