Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 5:00

До 25 июня можно успеть оплатить электрическую энергию по действующему сейчас тарифу

Для оплаты и передачи показаний дистанционно можно воспользоваться сервисом Личный кабинет на сайте samges.ru или мобильным приложением
Геннадий ВЕТРОВ
Изменение тарифов на электроэнергию

Изменение тарифов на электроэнергию

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» сообщает, что по Приказу№ 652 10.12.2021 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской областис 1 июля 2022 годадля населенияначинают действовать новые тарифы на электроэнергию.

Рекомендуем передать показания прибора учета, сверить расчеты и полностью оплатить потребленную электрическую энергию не позднее 25-го июня.

Для оплаты и передачи показаний дистанционно можно воспользоваться сервисом Личный кабинет на сайте samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play).

АО «СамГЭС» благодарит всех ответственных потребителей и выражает им признательность за своевременную оплату электрической энергии!