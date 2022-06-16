Самарские должники заплатили приставу 15 тысяч рублей и получили 12 лет колонии

Пристав отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары супружескую пару обвиняют в даче взятки. Мужчина и женщина хотели выехать из страны.

По данным следствия, в отделе судебных приставов пара должников хотели избавиться от наложенного запрета на выезд из страны. Злоумышленники решили дать взятку должностному лицу. Подозреваемые предложили 15 тысяч рублей, но получили отказ. Не взирая на отрицательный ответ, мужчина с супругой оставили деньги между сидениями автомобиля руководителя отдела судебных приставов, сообщают в прокуратуре Самарской области.

После передачи денег взяточников задержали. Уголовное дело направили в суд. Санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы.