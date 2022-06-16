Ростуризм и Самарская область договорились о развитии «Великого Волжского пути»

Губернатор Дмитрий Азаров и главы других регионов ПФО поставили свои подписи в документе / Фото: Андрей Савельев

В четверг, 16 июня 2022 года, Ростуризм, Самарская область и еще четыре региона ПФО (Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Ульяновская область) договорились о развитии проекта «Великий Волжский путь». Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском экономическом форуме. В ней принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

- Соглашение направлено на развитие внутреннего туризма и активизацию пассажирских перевозок по Волге. Стороны договорились продвигать единый бренд «Великий Волжский путь» и помогать в восстановлении системы речных межрегиональных перевозок, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, «Великий Волжский путь» объединяет крупнейшие туристические центры Поволжья. Этот проект раскрывает самобытность каждого региона (достопримечательности, традиции, кухни), а также способствует развитию этнокультурного туризма, круизных путешествий и пешеходных маршрутов вдоль Волги.