В Тольятти не будут продавать алкоголь 24 июня 2022 года

Ограничения вводят в связи с выпуском школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на целый день запретят продажу алкоголя 24 июня 2022 года. Жители не смогут купить спиртное до 23:00.

Согласно распоряжению правительства Самарской области от 15 июня 2022 года, из-за проведения мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных учреждениях, вводят временный запрет на продажу алкоголя. Он начнет действовать с 8:00 до 23:00 24 июня.

Запрет распространяется на розничную торговлю и не действует на продажу алкоголя при предоставлении услуг в сфере общественного питания. Напомним, что в областном центре продавцы стали обманывать покупателей в пивных магазинах.