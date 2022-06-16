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Общество16 июня 2022 14:05

Самарцы против строительства высоток на улице Магистральной

Компания хотела застроить два участка
Алена ПРОВКИНА
Жители против новостроек

Жители против новостроек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары высказались против строительства высоток в Кировском районе. Компания «Сокол-2» планировала застроить участок.

Речь идет о территории площадью более 224 тысяч квадратных метров. Организация ранее просила перевести 4 участка из зоны предприятий и складов. Местные жители раскритиковали идею застройки. Многие хотели бы видеть на участке детские сады, школы и парковки, но отметили, что гарантий на их строительство пока нет.

Напомним, что в границах улиц Магистральной, Металлургической и Товарной находится пустырь. В представленном проекте компании «Сокол-2» на одну квартиру предусмотрено всего 0,3 парковочного места.