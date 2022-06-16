Делегация Самарской области участвует в ПМЭФ с автопарком LADA

На совещание к главе государства Дмитрий Азаров и Максим Соколов отправились на отечественном автомобиле. Фото: Андрей Савельев. Фото: Предоставлено "КП"

Самарская делегация участвует в XXV Петербургском международном экономическом форуме со своим автопарком. Он состоит из автомобилей LADA. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл на мероприятие на личном автомобиле LADA Vesta Sport. Инициатива региона была также поддержана другими участниками форума. Глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на LADA, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что готов ездить на отечественном автомобиле.

Далее на Vesta Sport вместе с Дмитрием Азаровым на совещание к президенту России Владимиру Путину отправился глава АВТОВАЗа Максим Соколов. На совещании обсудят развитие автомобильной промышленности в России.

— Это инициатива Самарской области. Мы очень рады, что ее готовы поддержать на федеральном уровне. Сейчас сфере отечественного автопроизводства требуется особое внимание и поддержка, уверен, что на сегодняшнем совещании Глава России предложит актуальные решения, — отметил Дмитрий Азаров.