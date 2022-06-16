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Общество16 июня 2022 14:36

В Самаре проведут обучающие семинары «Мой дом» для горожан

Программа повышает уровень грамотности
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проводят обучающие семинары. Фото: городская администрация

В областном центре проводят обучающие семинары. Фото: городская администрация

В Самаре стартовала программа тренингов-семинаров «Мой дом». Обучение помогает представителям МКД повысить уровень грамотности в вопросах ЖКХ.

По сообщению городской администрации, проект запущен в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Обучающие тренинги пройдут в формате групповых встреч и индивидуальных консультаций. 15 июня прошел первый семинар в Железнодорожном районе, в котором приняли участие представители госжилищной инспекции, представители администрации района, ресурсники, фонд капремонта и другие профильные структуры.

В этом году жителей планируют познакомить с системой ГИС ЖКХ и разъяснить права граждан на покой и тишину. После встречи обучающиеся смогли получить личные консультации по интересующим вопросам.