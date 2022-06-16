Самарская область представила гоночный отечественный автомобиль на ПМЭФ-2022

На форуме представили гоночный болид. Фото: Андрей Савельев

Делегация из Самарской области представила на Петербургском международном экономическом форуме гоночный отечественный автомобиль «LADA Vesta NG». Машину оценил губернатор Дмитрий Азаров и глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Болид изготовлен для гоночных соревнований по требованиям международного класса TCR International Series. Именно на этом автомобиле пилоты команды завоевали 10 кубков по итогам первого этапа серии кольцевых гонок, прошедших 11 и 12 июня 2022 года.

Отмечают, что статус сильнейшего гонщика класса «Туринг» подтвердил Кирилл Ладыгин, который занял первое место, обогнав соперников на иностранных машинах. Следующий этап пройдет в Нижнем Новгороде совсем скоро – 9 и 10 июня.

- Для нас значима каждая победа, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил компанию «Роснефть» - стратегического партнера Самарской области - за поддержку команды. Губернатор отметил: те результаты, которых сегодня добивается команда LADA Sport ROSNEFT, были бы недостижимы без партнерства с ПАО «Роснефть».