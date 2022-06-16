В Самаре волонтеры «Единой России» сдали кровь для военных

Самарские волонтеры сдали 9 литров крови

Самарские волонтеры сдали кровь для российских военных. В Международный день донора неравнодушные жители помогли пострадавшим жителям Донбасса и сражающимся бойцам.

Отмечают, что волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» стали донорами на Областной станции переливания крови. Каждый желающий сможет сдать за один раз только 450 миллилитров, но этот небольшой объем спасет жизни трех человек. В акции приняли участие 20 волонтеров, сдавшие 9 литров крови.

- Это очень важно — помочь тем людям, которые нуждаются в этом. Мы знаем, что наша кровь может кого-то спасти, и гордимся этим, - отмечает волонтер партийного центра «Единой России» Александр Данилевский.