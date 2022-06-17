Самарец выловил огромную рыбу в Волге

Самарец поймал огромную рыбу. Фото: Андрей Рубцов

В Самаре местный житель поделился кадрами после нерестового запрета. В социальных сетях мужчина показал, какую рыбу поймал в Волге.

Судя по фото, жерех размером в половину человека. Как сообщает рыбак, рыба весит 6,5 килограмм. В комментариях пользователи удивились завидному улову и похвалили мужчину.

Напомним, что регион – один из самых привлекательных для любителей рыбалки. В области обитает около 50 видов рыб. Ловить рыбу можно, не выезжая за черту областного центра. Собрали лучшие места для любителей отдыха с удочкой.