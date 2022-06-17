Самарские блогер показал красоту Волжских заливов

Самарцы смогут насладиться красотой региона. Фото: Евгений Щекин

Самарские блогер Евгений Щекин в социальных сетях поделился завораживающими кадрами Заволжских заливов. Посмотреть и насладиться пейзажами можно с высоты птичьего полета.

- Сказочно красиво, - подчеркивают пользователи в комментариях.

Отмечают, что заливы в Самарской области – отличное место для рыбалки. Напомним, местный житель смог поймать огромную рыбу в Волге после нерестового запрета. Мужчина поделился фотографией удачного улова в социальной сети. Вес жереха составил – 6,5 килограмм. А длина – в половину человеческого роста.