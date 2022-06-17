В Тольятти незнакомец украл с карты жительницы 65 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местная жительница лишилась крупной суммы денег. Незнакомец обманным путем узнал данные ее банковской карты.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, жительница Автограда работает на нефтехимическом предприятии. В социальных сетях с ней связался незнакомец и сообщил, что хочет приобрести вещи, которые потерпевшая выставила на продажу. Обманом мошенник узнал данные банковской карты и оформил на женщину кредит на 65 тысяч рублей.

Деньги мужчина перевел на другой счет. Только потом потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.