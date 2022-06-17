В Самаре на бывших ресторанах McDonald’s появились объявления о наборе сотрудников

Рестораны переименовали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на зданиях бывшего ресторана McDonald’s появились объявления о наборе сотрудников. Новый владелец начал работы на площадках.

Известно, что McDonald’s полностью ушел с российского рынка еще в марте 2022 года. Сеть быстрого питания купил русский лицензиат – Александр Говор. Сделка состоялась и рестораны переименовали. В Москве точки начали работу 12 июня 2022 года – в День России на Пушкинской площади.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «КП-Самара», что рестораны "Вкусно и точка" могут открыться в областном центре в конце июня. Пока территорию готовят к открытию и набирают персонал.