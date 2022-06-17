Дмитрий Азаров отметил важность огромного внимания президента РФ к АВТОВАЗу

Глава государства на ПМЭФ-2022 провел совещание по вопросам развития автопрома

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам развития автопрома, которое провел президент России Владимир Путин. Оно прошло в четверг, 16 июня 2022 года, на площадке Петербургского экономического форума.

Глава государства обратил внимание на снижение выпуска автомобилей и их продаж. Он отметил, что главная задача сейчас — обеспечить работу автозаводов страны, решить проблему дефицита комплектующих и сохранить занятость рабочих.

На совещании обсудили текущую ситуацию на тольяттинском АВТОВАЗе. По словам президента компании Максима Соколова, на заводе идет выпуск автомобилей, ведется поиск альтернативных поставщиков, оказывается поддержка сотрудникам (организованы временные работы и дополнительное профессиональное обучение). По итогам совещания Владимир Путин дал несколько поручений, направленных на развитие автопрома в стране. Они напрямую касаются судьбы АВТОВАЗа.

— Предложения, которые были высказаны по поддержке АВТОВАЗа, отрасли, автокомпонентов, очень важны для нашего региона. Президент уделяет огромное внимание автомобилестроению и конкретно АВТОВАЗу. Уверен, что благодаря принятым решениям все самые сложные этапы мы преодолеем и АВТОВАЗ выйдет на новый этап развития, — отметил Дмитрий Азаров.