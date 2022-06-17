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Происшествия17 июня 2022 6:58

В Самарской области водителя наказали за пьяное вождение

Приговор вступил в силу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина вновь сел за руль пьяным

Мужчина вновь сел за руль пьяным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный водитель понесет уголовную ответственность. Он второй раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в законную силу вступил приговор для нарушителя. Известно, что виновник скрылся с места аварии на улице Почтовой в селе Шигоны. Сотрудники дорожной полиции через несколько минут задержали автомобиль, за рулем которого находился пьяный молодой человек. Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности из-за дорожного происшествия, в результате которого погиб человек. Нарушитель не сделал выводов и вновь сел за руль. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Недавно суд вынес решение, злоумышленнику назначили 1 год и 6 месяцев исправительных работ.