В Самарской области водителя наказали за пьяное вождение

Мужчина вновь сел за руль пьяным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный водитель понесет уголовную ответственность. Он второй раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в законную силу вступил приговор для нарушителя. Известно, что виновник скрылся с места аварии на улице Почтовой в селе Шигоны. Сотрудники дорожной полиции через несколько минут задержали автомобиль, за рулем которого находился пьяный молодой человек. Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности из-за дорожного происшествия, в результате которого погиб человек. Нарушитель не сделал выводов и вновь сел за руль. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Недавно суд вынес решение, злоумышленнику назначили 1 год и 6 месяцев исправительных работ.