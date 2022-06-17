Глава Минэкономразвития рассказал об итогах работы самарской команды в первый день ПМЭФ-2022

Стенд Самарской области пользуется популярностью на ПМЭФ-2022

Команда Самарской области продолжает работу на Петербургском экономическом форуме. Каких результатов удалось добиться за первый день, рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Стенд Самарской области традиционно пользуется популярностью. 16 июня его посетили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернаторы регионов, а также делегации из Турции, Индии, Китая, Египта и многие другие, - отметил глава Минэкономразвития.

Среди важных событий первого дня форума: подписание соглашения с компанией Леонида Михельсона «Новатэк». Стороны договорились о строительстве в ОЭЗ «Тольятти» завода по производству сжиженного газа и реализации социокультурных проектов. Также было подписано соглашение с Ростуризмом о развитии туристического проекта «Волжский путь».

На встрече с крупными застройщиками команда Самарской области обсудила возможности строительства в Самарско-Тольяттинской агломерации. А на встрече с Дом.РФ — подготовку к возведению арендного жилья для молодых инженеров, ипотеку для льготных категорий граждан и строительство межвузовского кампуса около стадиона «Самара Арена».

Одно из региональных предприятий — компания «Феррони» — в первый день ПМЭФ-2022 договорилось о поставке большой партии «умных» дверей иностранным партнерам. Кроме того, инвестор намерен построить в Самарской области частную школу.

В пятницу, 17 июня 2022 года, самарская делегация продолжит работу на форуме. Сегодня планируется подписать еще несколько важных соглашений.