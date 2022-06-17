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Происшествия17 июня 2022 7:34

Стали известны подробности аварии с перевернувшимся автомобилем в Промышленном районе Самары

К счастью, обошлось без пострадавших
Алена ПРОВКИНА
Легковой автомобиль перевернулся на бок.

Легковой автомобиль перевернулся на бок.

Фото: Евгения ВАСИНА

В Самаре утром пятницы, 17 июня 2022 года, на пересечении улиц Солнечной и 22-го Партсъезда произошло серьезное ДТП. Стали известны подробности.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области "КП-Самара", в Промышленном районе произошло столкновение трех автомобилей на перекрестке. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Из-за столкновения отечественный автомобиль перевернулся на бок. По предварительной информации, эвакуатор увез с места аварии машину красного цвета.