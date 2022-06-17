В Самарской области молодой лихач попал в больницу из-за ДТП

Водитель попал в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области днем, 16 июня 2022 года, в Ставропольском районе зафиксировали дорожное происшествие. Молодой человек нарушил правила движения.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 19-летний водитель «ВАЗ 21074» ехал со стороны Самары в Тольятти по автодороге М-5 "Урал". Автолюбитель превысил скорость и потерял контроль над управлением. Машина отлетела на металлический отбойник и врезалась в «Chevrolet Niva».

В результате столкновения неопытного водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.