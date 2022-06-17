Александр Винников может покинуть пост главы ГУ МВД по Самарской области

Александр Винников возглавляет региональную полицию на протяжении пяти лет Фото: Архив "КП"

Начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Александр Винников может покинуть свой пост. Сообщения о его возможном уходе появились в СМИ и соцсетях в пятницу, 17 июня 2022 года. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Самарской области. Однако там информацию об уходе с поста главного полицейского региона пока не комментируют.

Напомним, президент РФ назначил Александра Винникова на должность руководителя ГУ МВД по Самарской области пять лет назад — в июне 2017 года. Он сменил на этом посту Сергея Солодовникова. Александр Винников служит в ОВД с 1983 года. Он прошел путь от милиционера роты ППС Ленинградской области до начальника УМВД по Магаданской области.