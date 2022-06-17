Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение. Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть»

«Газпром нефть» и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. На XXV Петербургском международном экономическом форуме документ подписали губернатор региона Дмитрий Азаров и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Договор подразумевает увеличение поставок в Самарскую область высокотехнологичной битумной продукции для строительства дорог, промышленных и жилых объектов.

– Самарская область динамично развивается, по ее территории проходят важнейшие транспортные коридоры России. Уверен, поставки битумной продукции «Газпром нефти» позволят увеличить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, – отметил Александр Дюков.

Напомним, что Самарская область является одним из лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В регионе потребляется большое количество битумной продукции, за последние три года «Газпром нефть» поставила в регион более 50 000 тонн высокотехнологичных материалов, которые используются при строительстве таких важных объектов, как «Обход Тольятти», Фрунзенский мост и модернизации аэропорта «Курумоч».