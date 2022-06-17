Стартовал прием заявок на конкурс среди самарских компаний «Достояние губернии-2022»

В этом году лучших из лучших будут определять в 10 номинациях

В Самарской области стартовал прием заявок на ежегодный конкурс компаний «Достояние губернии-2022». Он проходит при поддержке регионального правительства. Организаторы проекта — общественная палата, «СОВА» и телеканал «Губерния».

В этом году в конкурсе будут 10 номинаций: «Промышленность», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Региональное предпринимательство», «Наука и технологии будущего», «Агропромышленный комплекс», «Торговая марка в категории «Товары народного потребления», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Бренд региона», а также новые «Креативная индустрия» и «Импортозамещение».

Победителей определит независимый экспертный совет. Итоги озвучат осенью 2022 года. Компании, которые займут первое место, получат диплом и памятную статуэтку. Также они смогут в течение трех лет использовать в рекламно-информационных сетях статус «Достояние губернии».

Заявки на конкурс будут приниматься до 30 сентября 2022 года. Форму заявки можно найти на сайте правительства Самарской области и на порталах организаторов (www.sovainfo.ru, www.op63.ru).