Самарские инспекторы проведут дорожные рейды в выходные дни

Водителям нужно быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах. В выходные дни пройдут направленные рейды.

Отмечают, что рейдовые мероприятия пройдут с 17 по 19 июня 2022 года. Госавтоинспекторы традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание будут уделять автолюбителям, допускающим управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В рейдах задействуют максимальное количество личного состава.

За пьяное вождение при первом задержании водителей штрафую на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении, автолюбитель понесет уголовную ответственность, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.