В Самарской области полицейские задержали наркоманов с героином

Пока мужчины под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Мужчины были под наркотиками.

У задержанных в карманах нашли по три свертка, перемотанных изолентой, в которых оказался героин. Общая масса вещества превысила 10 грамм. Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности. На этот раз мужчины купили наркотики через интернет и признались, что хотели употребить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении наркоманов возбуждено уголовное дело. Их обязали выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Санкция статьи также предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 9 лет.