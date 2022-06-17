Житель Самарской области пытался сжечь экс-супругу и ее нового кавалера в ульяновском поселке

Предполагаемого поджигателя задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Самарского региона. Мужчину подозревают в поджоге дома бывшей возлюбленной, пишет «КП-Ульяновск».

Все случилось в поселке Вишневый Новоспасского района. В среду, 15 июня 2022 года, самарец разругался с экс-супругой. После ссоры он ушел. Однако около 5 часов утра вернулся. Мужчина принес с собой канистру бензина. Он облил сарай на территории частного подворья и поджег его.

В тот момент в доме находились женщина и ее новый ухажер. Они почувствовали запах дыма и выбежали на улицу. Поджигатель не стал далеко уходить. Мужчина остался, чтобы проследить за делом рук своих. В итоге его заметил сожитель потерпевшей. Между ними завязалась словесная перепалка. Предполагаемый преступник достал нож и пригрозил убийством. Однако до кровопролития не дошло. Подозреваемого задержали полицейские.