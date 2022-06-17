Минздрав рассказал об изменении цен на жизненно важные лекарства в Самарской области

В апреле-мае 2022 года цены на лекарства упали на 14,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали об изменении цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. Мониторинг показал, что их стоимость за апрель-май 2022 года снизилась на 14,6%.

- Ажиотажный спрос на лекарства, который наблюдался в марте, прекратился. В апреле-мае фиксировалось снижение объема продаж, - сообщили специалисты Минздрава на заседании профильного комитета губдумы.

По словам представителя Росздравнадзора по Самарской области, сейчас ситуация с ростом цен на препараты стабилизировалась. Все жалобы, которые поступают в адрес ведомства, оперативно рассматриваются.

Отметим, министерство здравоохранения РФ готовит к запуску единый информационный ресурс, который будет анализировать наличие лекарственных препаратов. Самарская область намерена к нему присоединиться. Региональный Минздрав уже направил заявки, чтобы на этом ресурсе зарегистрировали главных внештатных специалистов.