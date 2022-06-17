40 самарских специалистов работают в городе Снежное в ДНР

Волонтеры помогают жителям Донбасса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первый гуманитарный центр «Единой России» открылся в Харьковской области. Помощь смогут получить не местные жители, но и другие районы области, которые в этом нуждаются. Работа партии в этом направлении продолжается.

Оказывают помощь на освобожденных территориях и представители Самарской области. Они готовы подключаться к новым задачам.

- Сейчас в городе Снежное в ДНР работает бригада из 40 самарских специалистов. Волонтеры, медики, педагоги, строители работают над восстановлением дорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства, помогают людям вернуться к мирной жизни, - отметил координатор регионального волонтерского центра «ЕР» в регионе Антон Родионов.