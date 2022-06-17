Тольяттинский романтик угнал «Газель», чтобы покатать девушку

Мужчина бросил машину, когда закончился бензин. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти молодой человек решил оригинально проявить симпатию и угнал «Газель», чтобы покатать девушку. Подозреваемого задержали.

О пропаже автомобиля заявил местный житель. Он рассказал, что вечером припарковал «Газель» возле дома на улице Гидротехнической в Комсомольском районе. Утром мужчина не обнаружил машину. Сотрудники полиции нашли автомобиль в лесопосадке села Узюкова. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, который ранее уже привлекался к ответственности за угон, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник признался, что проходил мимо машины и решил ее угнать. Он воспользовался отверткой, вскрыл замок и замкнул провода. Мужчина поехал к своей девушке и бросил «Газель», когда закончился бензин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.