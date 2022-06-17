Дом с алыми парусами выставили на продажу в Самаре в июне 2022 года

Необычная постройка находится в исторического центре Самары Фото: Авито.

В историческом центре Самары выставили на продажу необычное здание. Нового владельца ищут для дома, который украшает корабль под алыми парусами. Он находится на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого.

- Продается отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом. Его площадь составляет 339,5 кв. м. Первый и часть второго этажа используются как кафе с VIP-залом и производственной кухней. Также второй этаж занимают кабинеты медицинского центра, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

По словам продавца, здание идеально подойдет под клуб, бутик, гостиницу, ресторан, пекарню или кулинарию. Он хочет выручить за постройку 45 млн рублей. Однако согласен и на торг.