«Феррони» построит в Тольятти школу на 150 мест

Недавно компания «Феррони» открыла в Тольятти завод по производству входных металлических дверей

На площадке XXV Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и компания «Феррони» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова. Компания планирует построить в Тольятти частную общеобразовательную школу на 150 мест.

В школе смогут получать образование учащиеся с 5 по 11 классы. Они получат знания по перспективным дисциплинам: робототехнике, производству изделий из полимерных материалов, VR, промышленному дизайну, фармацевтике, IT-сфере и многим другим. Школу построят в течение двух лет.

— Мы продолжаем реализовывать перспективные инвестиционные проекты в Самарской области. Недавно компания «Феррони» открыла в Тольятти завод по производству входных металлических дверей. Сейчас там работают более 2000 человек, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Строительство нового образовательного объекта — отличная идея, с реализацией которой мы всецело готовы помочь.