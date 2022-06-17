Защитник Сергей Божин покидает самарские «Крылья Советов»

Футболист провел за "КС" 76 игр и отметился тремя голами Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покидает еще один игрок. Из команды уходит защитник Сергей Божин. Срок его контракта истек. Стороны не стали его продлевать. Информация об этом появилась на сайте «КС» в пятницу, 17 июня 2022 года.

- ФУ «Крылья Советов» благодарит Сергея Божина за выступления в составе самарской команды и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Сергей Божин выступал за «КС» с 2011 по 2017 год, а затем вернулся в 2020-м. Он провел в составе самарской команды 76 матчей. На его счету три забитых мяча. Вместе с Сергеем Божиным «Крылья» заняли первое место в ФНЛ, вернулись в РПЛ и дошли до финала Кубка России.