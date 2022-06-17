В Тольятти местный житель незаконно решил открыть торговый павильон

Павильон снесли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти местный житель решил самовольно возвести торговый павильон. Мужчина игнорировал предупреждения и сносе.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, судебные приставы добились сноса незаконной торговой точки на улице Революционной. Владелец не заключал договор аренды на земельном участке и построил павильон, площадь которого – 45 квадратных метров. Суд удовлетворил иск и магазин демонтировали.

Отмечают, что мужчина получал требования об освобождении участка. Но он проигнорировал и не демонтировал павильон в срок. Только после исполнительного сбора и принудительного воздействия предприниматель снес постройку.