Бюджет на социальные контракты в Самарской области увеличили в 20 раз

Дмитрий Азаров рассказал о нововведениях для самарских предпринимателей

Секретарь реготделения, член бюро Высшего совета партии Дмитрий Азаров выступил на площадке «Единой России» «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию Народной программы партии» на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Дмитрий Азаров отметил, что благодаря предложениями партии «Единая Россия» в Самарской области была усилена поддержка предпринимательства и были приняты и реализованы новые меры социальной поддержки.

— В Самарской области более 600 тысяч человек зарегистрированы как предприниматели малого и среднего бизнеса. В регионе при поддержке «Единой России» реализован инструмент соцконтрактов, который значительно улучшает финансовую стабильность предпринимателя. За последние два года бюджет на соцконтракты в Самарской области вырос в 20 раз, — рассказал Дмитрий Азаров.

Представители партии также отметили, что Самарская область также стала первым регионом России, где проводится трансформация почтовых отделений. 47 из них изменятся уже в этом году. Опыт Самарской области по организации работы почтовых отделений возможно будет использован в рамках инициированного «Единой Россией» проекта модернизации почты.