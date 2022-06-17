«Крылья Советов» на первом сборе просмотрят двух новых футболистов

Первый летний сбор "КС" пройдет в Казани с 18 по 30 июня 2022 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 18 июня 2022 года, стартует первый учебно-тренировочный сбор «Крыльев Советов». Он пройдет в Казани. На нем самарский клуб намерен просмотреть двух новых игроков. Оба играют в командах ФНЛ.

— На просмотре — голкипер Даниил Веселов из «Чертаново» и лучший бомбардир липецкого «Металлурга» Артур Арустамян, — сообщили в пресс-службе «КС».

Также на первый сбор отправятся футболисты, которые выступали за самарскую команду в прошлом сезоне РПЛ, пять вернувшихся из аренды игроков и два представителя молодежного состава. В Казани «Крылья» проведут два товарищеских матча. 28 июня самарцы сыграют против «Рубина», а 30 июня — против тольяттинского «Акрона».