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Спорт17 июня 2022 11:48

«Крылья Советов» на первом сборе просмотрят двух новых футболистов

Оба игрока выступают за клубы ФНЛ
Анастасия ФИЛАТОВА
Первый летний сбор "КС" пройдет в Казани с 18 по 30 июня 2022 года

Первый летний сбор "КС" пройдет в Казани с 18 по 30 июня 2022 года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 18 июня 2022 года, стартует первый учебно-тренировочный сбор «Крыльев Советов». Он пройдет в Казани. На нем самарский клуб намерен просмотреть двух новых игроков. Оба играют в командах ФНЛ.

— На просмотре — голкипер Даниил Веселов из «Чертаново» и лучший бомбардир липецкого «Металлурга» Артур Арустамян, — сообщили в пресс-службе «КС».

Также на первый сбор отправятся футболисты, которые выступали за самарскую команду в прошлом сезоне РПЛ, пять вернувшихся из аренды игроков и два представителя молодежного состава. В Казани «Крылья» проведут два товарищеских матча. 28 июня самарцы сыграют против «Рубина», а 30 июня — против тольяттинского «Акрона».