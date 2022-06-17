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Общество17 июня 2022 11:52

В парке Самарской области заработает система наблюдения с искусственным интеллектом

Внедряют новые технологии
Алена ПРОВКИНА
Эко-парк будет безопасным для жителей. Фото: пресс-служба правительства региона

Эко-парк будет безопасным для жителей. Фото: пресс-служба правительства региона

В Тольятти в «Эко-Парк Шлюзовой» впервые заработает система видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы по благоустройству территории близятся к завершению. Специалисты уже проложили дорожки из специального мягкого материала, установили 74 опоры освещения, лавочки и урны. На данный момент, подрядчики устанавливают детские площадки. Эко-парк будет не только комфортным, но и безопасным для жителей. В парке установили 32 видеокамеры «Novikam» с высоким разрешением.

Под наблюдением вся благоустроенная территория парка. За ней будут следить 24/7.Материалы планируют хранить на сервере более 30 дней. Камеры обладают искусственным интеллектом, распознают лица и номерные знаки машин.