Момент ДТП с «перевертышем» на Комсомольском шоссе в Тольятти попал на видео

Машины получили серьезные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появилось видео момента ДТП с тремя легковушками на Комсомольском шоссе в Тольятти. Аварию с участием двух ВАЗ-2107 и Renault Arkana, которая произошла в 17:50 в четверг, 16 июня 2022 года, заснял видеорегистратор одного из автомобилистов. Ролик опубликовали в группе «Происшествия Тольятти».

По предварительным данным сотрудники ГИБДД, аварию спровоцировала 35-летняя женщина на иномарке. Она выехала на встречную полосу и врезалась в белую «семерку». После этого Renault опрокинулся и столкнулся с синей «семеркой», которая тоже двигалась во встречном направлении.

Машины получили серьезные механические повреждения. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель белого ВАЗ-2107. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Полицейские проводят по факту происшествия проверку.