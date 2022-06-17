В Самарской области обнаружили молочную компанию-призрак

Предприятие занималось реализацией сливочного масла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям провели мониторинг ФГИС «Меркурий». В ходе анализа системы специалисты обнаружили фантомную компанию, которая занималась реализацией сливочного масла. Информацию сообщили в пресс-службе управления.

- Площадка ООО «Торг Плюс» находилась в селе Екатериновка Красноярского района. Предприятие занималось реализацией следующей молочной продукции: масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, масло сливочное 82,5% ГОСТ 32261-2013, - информирует управление Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Специалисты выяснили, что предприятие не осуществляет деятельность по указанному адресу. В результате площадку перевели в статус фантомной и исключили из реестра информационной системы «Цербер». Также была аннулирована регистрация уполномоченного лица компании в системе «ВетИС. Паспорт».