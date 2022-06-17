Губернаторы представили результаты развития регионов на ПМЭФ

О предварительных результатах рассказали секретари региональных отделений «Единой России» — главы субъектов РФ.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме на площадке «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» представили итоги реализации масштабных проектов, инициированных «Единой Россией». О предварительных результатах рассказали секретари региональных отделений «Единой России» — главы субъектов РФ.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал, что более 2,5 миллиона человек приняли участие в обсуждении народной программы. В первую очередь приоритет народной программы направлен на поддержку семей с детьми. Продолжают работу и старые проекты, например, с помощью программы «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить более 100 тысяч объектов с 2016 года. В некоторых регионах, например, в Самарской области, социальную поддержку заметно усилили. Подробнее рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— В этом году, комплекс мер поддержки, который принят «Единой Россией», увеличил ее суммарно до 66 миллиардов рублей. Это поможет повышению доступности кредитов, субсидий и гарантий, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что по инициативе «Единой России» более 48 миллиардов рублей было дополнительно выделено на поддержку многодетных семей. Уже с 1 января 2022 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырос до 13 890 рублей.